Беглов возложил цветы к могиле Петра Великого в Петербурге

Александр Беглов возложил цветы к могиле Петра I Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

8 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге почтили память императора Петра Великого в честь 297-й годовщины со дня его смерти. Церемония состоялась в Петропавловском соборе Петропавловской крепости, где находится усыпальница династии Романовых, в том числе и могила основателя Северной столицы. В честь этого губернатор города Александр Беглов возложил цветы.

- В церемонии также принял участие председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, - сообщили в Смольном.

В этом году также в Петербурге и по всей стране пройдет празднование 350-летнего юбилея со дня рождения первого российского императора. В честь этого в Северной столице продет множество мероприятий. Также специально к этому событию ведется реставрация памятника "Медный всадник".