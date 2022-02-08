В Ленобласти спасли кошку, трое суток просидевшую на дереве

В Приозерске спасли кошку, которая из-за собак три дня просидела на дереве Фото: принтскрин видео.

В городе Приозерск Ленинградской области спасли дворовую кошку, которая три дня просидела на дереве. Туда ее загнали местные собаки. Об этом 7 февраля 2022 года рассказали волонтеры организации "Кошки спас".

- К людям киса недоверчива, поэтому от спасателя ожидаемо убежала на самую верхушку, - рассказали активисты.

И хоть кошка не выказывала желания быть спасенной, волонтеры не могли бросить животное на дереве, которое и так уже выбилось из сил за трое суток.

Так как лезть выше человеку было уже опасно, для спасательной операции использовали телескопическую палку с петлей на конце. Перед этим спасатели растянули под деревом тент. Как только кошка была "захвачена" петлей, волонтер скинул ее с дерева прямиком в тент.

Благодаря действиям волонтеров кот снова вернулся в свою нору в подвале одно из домов.