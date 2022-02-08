Суд оштрафовал петербуржца, погасившего Вечный огонь на Марсовом поле

Суд вынес наказание мужчине, закидавшему снежками Вечный огонь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дзержинский райсуд Петербурга вынес приговор в отношении мужчины, который снежками закидал пламя Вечного огня на Марсовом поле. Инцидент произошел около года назад, но до рассмотрения уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, дошло только сейчас.

- 26 февраля 2021 года около 00 часов 06 минут обвиняемый, находясь на территории памятника-мемориала «Борцам революции», расположенном в центральной части паркового комплекса «Марсово поле», умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, демонстративно положил ком снега в сопло мемориала «Вечный огонь», тем самым погасив его, - приводит материалы обвинения Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Потерпевшим по делу был признан «ПетербургГаз», оборудование которого было повреждено снежком.

На суде мужчина раскаялся в содеянном и принес всем извинения. Он также перечислил 10 тысяч рублей в благотворительный фонд и возместил ущерб в 24 тысячи рублей газовой службе.

Обвиняемому грозили исправительные работы или арест до трех месяцев, но суд ограничился штрафом в 20 тысяч рублей.