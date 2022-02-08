Новые койки для больных коронавирусом развернули в Петербурге

Еще 200 коек для больных коронавирусом развернули в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает бушевать пятая волна коронавируса. Ежедневно в городе заболевают свыше 10 тысяч человек. Вместе с этим поднимается и уровень госпитализаций. Поэтому в городе разворачивают новые мощности. Так, по данным Смольного на 8 февраля 2022 года в больницах было перепрофилировано еще 200 коек.

- За последние сутки в Петербурге было подготовлено еще 200 коек для лечения больных коронавирусом. На данный момент в общей сложности их в городе чуть более 10 тысяч, - рассказали в городской администрации.

Из всех коек сейчас заняты 8,7 тысяч мест. За последние сутки в больницы были госпитализированы 584 пациента, 204 человека выписаны. В реанимациях в тяжелом состоянии остаются 648 пациентов, еще 329 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На амбулаторном лечении более 158,4 тысяч человек.

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