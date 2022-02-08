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Происшествия8 февраля 2022 13:07

Ребенка в коляске придавило снегом, упавшим с крыши в Петербурге

Годовалого малыша госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Упавший с крыши снег на 4-й Советской придавил коляску с ребенком

Упавший с крыши снег на 4-й Советской придавил коляску с ребенком

Фото: Артем КИЛЬКИН

С наступлением оттепели в Санкт-Петербурге пострадавших от падения снега и льда с крыш домов стало больше. Один из них стал годовалый ребенок. Малыша придавило снегом, когда он находился в коляске. Инцидент произошел в Центральном районе города днем 7 февраля 2022 года, пишут "Невские новости".

- В 13:40 часов у дома 37 по 4-й Советской улице на коляску с годовалым мальчиком упал снег с крыши здания, - пишет издание.

Мама малыша сразу вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали ребенка в детскую больницу. Оказалось, что от падения снега он получил ушиб живота. После оказания мальчику помощи, его вместе с мамой в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Напомним, что в Петербурге прошли масштабные обыски в коммунальных службах по итогам которых уже возбудили уголовные дела.

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