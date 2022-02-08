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Происшествия8 февраля 2022 13:29

Охранника, опоившего и изнасиловавшего девочку в больнице в Ленобласти, задержали

Следственный комитет возбудил в отношении мужчины четыре уголовных дела
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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СК возбудил четыре уголовных дела на охранника, изнасиловавшего девочку в больнице в Ленобласти

СК возбудил четыре уголовных дела на охранника, изнасиловавшего девочку в больнице в Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области задержали охранника, который накачал 16-летнюю девочку наркотиками, после чего изнасиловал. Все произошло 7 февраля 2022 года в больнице города Тихвин, где школьница находилась после конфликта с родителями.

- В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина, находясь в подсобном помещении медицинского учреждения в городе Тихвин, склонил несовершеннолетнюю к потреблению наркотического вещества. После чего совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности, - рассказали в следственном комитете.

В отношении мужчины возбудили четыре уголовных дела: два за изнасилование девочки, за сбыт наркотиков, а также за склонение подростка к употреблению.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.