Четверть врачей в Петербурге больны, поэтому пациентов будут лечить дистанционно

Врачи болеют, поэтому к легким пациентам они ездить не будут. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о ситуации с распространением коронавируса на настоящее время. Пор его словам, резкий рост заболеваемости привел к огромной нагрузке на первичное медицинское звено. Медики не успевают ходить на вызовы. В том числе потому, что сами болеют.

- Петербургские поликлиники сейчас испытывают беспрецедентную нагрузку — четверть врачей и порядка 290 тысяч петербуржцев сейчас болеют COVID-19 и ОРВИ, - отметил глава Комздрава. – Поэтому мы готовим постановление, что пациенты с легкой формой заболевания будут получать медпомощь полностью дистанционно.

Если больной все же хочет, чтобы его осмотрел врач, то придется идти в поликлинику, где организованы инфекционные боксы.

Удаленно будут лечить и тех горожан. У кого есть положительный тест на ковид, но нет симптомов.

А вот средне-тяжелым больным в поликлинику ходить нельзя. Их осмотрят на дому. А на компьютерную томографию, если назначит врач, довезут на такси.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: