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Спорт8 февраля 2022 13:42

Пять тысяч человек подписались на Instagram биатлониста Максима Цветкова после гонки на Олимпиаде

Из-за последнего промаха спортсмен из Петербурга остался без медали
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Пять тысяч человек подписались на Instagram биатлониста Максима Цветкова после гонки на Олимпиаде

Пять тысяч человек подписались на Instagram биатлониста Максима Цветкова после гонки на Олимпиаде

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

8 февраля 2022 года биатлонист из Санкт-Петербурга Максим Цветков занял четвертое место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Промах последним выстрелом оставил спортсмена без медали, но зато прибавил ему много поклонников. Сразу же после после гонки на Instagram олимпийца подписались более 5 тысяч человек.

- Спасибо всем! Никогда не опускать руки и верить в лучшее, - прокомментировал свой проигрыш спортсмен в социальной сети.

Но несмотря на четвертое место, болельщики стали активно поддерживать спортсмена.

- Максим, так хорошо шел! Идем дальше, всем удачи!

- Ребята, несмотря на обидные для всех нас промахи, было очень круто наблюдать именно за таким биатлоном, когда мы боремся, конкурируем, не только стреляем, но и бежим.