Чат-бот 122 поможет вызвать врача, открыть или закрыть больничный жителям Петербурга

Чат-бот Службы 122 запустили в Телеграме. Фото: vk.com/juliia_smirnova

Новый сервис поможет жителям Петербурга вызвать врача, открыть или закрыть больничный лист. Комитет по информатизации и связи запустил чат-бот Службы 122 в мессенджере Телеграм, при помощи которого можно проделать все вышеуказанные операции.

- Общение с ботом интуитивно понятно, ведется по принципу «вопрос-ответ», бот не начинает общение первым и не отвлекает разговорами на сторонние темы. При соблюдении формата ввода данных, предлагаемых ботом, оформление заявки занимает буквально 2-3 минуты, - говорится на странице ВКонтакте службы 122.

Бот (робот) автоматически передает все данные пациента в поликлинику. Для этого человеку не приходится дозваниваться по телефону на номер 122 и общаться с роботом-помощником Викторией, которые некоторые горожане недолюбливают.

Позднее чат-бот будет запущен и во ВКонтакте.

А пока некоторым пациентам приходится по семь часов ждать приема врача в поликлинике.

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