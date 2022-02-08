На Петроградке продают деловой центр «Толстой сквер»

В Петербурге продают известный деловой центр. Фото: google.com/maps

В Петербурге продают известный деловой центр под названием «Толстой сквер», расположенный возле станции метро «Петроградская» на улице Льва Толстого, 9А. Об этом рассказали в консалтинговой компании Colliers. Однако брокер пока держит в секрете финансовую составляющую будущей сделки. Напомним, внутри делового центра находятся офисы, торговая галерея, зал для торжеств, а также театр «Лицедеи».

Причина продажи прозаичная.

- Собственник, ООО «И-Инвест», после десятилетнего владения активом завершает инвестиционный цикл, приняв решение о выходе из проекта, - говорится в пресс-службе консалтинга.

Добавим, что в здании 10 этажей, общая площадь объекта составляет 18 тысяч квадратных метров. Сам деловой центр построили недавно, всего 10 лет назад.