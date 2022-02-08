Минюст хочет через суд ликвидировать фонд «Сфера»* за поддержку ЛГБТ в России

Минюст требует ликвидировать фонд "Сфера"* за поддержку ЛГБТ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство юстиций РФ хочет ликвидировать благотворительный фонд «Сфера»*, поддерживающий сексуальные меньшинства в России. Соответствующий иск зарегистрировал Куйбышевский районный суд. Петербургская организация оказывают психологическую и юридическую помощь представителям ЛГБТ. Еще в 2016 году «Сферу»* внесли в реестр НКО-иноагентов.

В Минюсте считают, что защитники меньшинств работают с грубыми нарушениями законов России, устранить которые никак не получится. В частности, фонд обвиняют в вовлечении детей в свою деятельность. Да и просто – их работа идет в разрез с государственной политикой, утверждают в Минюсте.

- Организация представляет угрозу публичному порядку и режиму законности в деятельности всех институтов гражданского общества, утверждает истец и просит суд ликвидировать фонд, а также исключить его из ЕГРЮЛ, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

* - благотворительный фонд «Сфера» внесен Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.