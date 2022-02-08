Врачи Петербурга обеспокоены увеличением числа тяжелых осложнений у детей после «омикрона»

Коронавирус вызывает мультисисемный синдром у детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские медики обеспокоены участившимися случаями тяжелых последствий коронавируса, от которых страдают дети. У юных пациентов развивается мультисистемный воспалительный синдром, который влияет сразу на весь организм.

- Мы столкнулись с вызовом для педиатрии, всей системы здравоохранения. Если сложить все детали «головоломки», связанные с COVID-19, и осложнения, связанные со свертываемостью крови, с воспалительными реакциями, то это страшно, - рассказал «Петербургскому дневнику» заведующий отделением кардиохирургии Первой детской больницы Рубен Мовсесян.

За последнее время медики больницы спасли 15 малышей, у которых развился мультисиндром. При нем происходит воспаление сосудов, которое переходит на сердце, кишечник, почки.

У взрослых тоже есть похожие осложнения, но они проявляются сразу и проще вовремя начать лечение. У детей реакция отсроченная.

Признаками синдрома могут быть: покраснение кожи – сыпь по виду, красные глаза, боли в животе и груди, а также повышенная температура, которая не сбивается по ходу лечения.

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