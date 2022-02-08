«Коммунальные» обыски в Петербурге прошли по поручению Александра Беглова

Беглов сообщил, что лично распорядился начать обыски у коммунальщиков, закончившиеся уголовными делами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Провести обыски у ответственных за уборку снега организаций поручил губернатор Петербурга. Прокуратура возбудила 19 уголовных дел после проверок подобных предприятий 8 февраля. Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе Смольного.

«На основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи», – говорится в сообщении правительства региона.

Власти Петербурга содействуют правоохранительным органам в расследовании уголовных дел, связанных со злоупотреблениями и хищениями в сфере ЖКХ.

Напомним, что на протяжении всей зимы петербуржцы жаловались на сугробы, гололед и сосульки на крышах. В итоге делом занялась прокуратура, а также следственный комитет. Проверки прошли по 60 адресам.

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