Мультфильм петербургской студии номинировали на премию «Оскар»

Мультфильм петербургской студии выдвинули на "Оскар". Фото: кадр из м/ф "Боксбалет"

Мультфильм петербургской студии «Мельница» стал одним из претендентов на самую престижную кинопремию мира. Номинантов на «Оскар» объявили 8 февраля. И в списке оказалось творение аниматоров из города на Неве.

- Мультфильм «Боксбалет» режиссера Антона Дьякова рассказывает о любви балерины и боксера, - пишет «Мойка 78».

15-минутная короткометражка показывает развитие отношений двух разных людей на фоне 90-х годов и происходящих в стране событий исторического масштаба.

- Однажды хрупкая балерина Оля встречает грубого и мрачного боксера Евгения. Контраст между мирами героев и их мировоззрением настолько разителен, что сама возможность пересечения предстает как чудо, - отмечают создатели ленты.

Сам мультфильм был снят в 2019 году. Картина – участник конкурса выборгского кинофестиваля «Окно в Европу» 2020 года. Позднее работа победила на фестивале «Короче» и получила премию «Икар».

Победителей премии «Оскар» определятся 27 марта.