В Петербурге опять заметили очереди из «скорых» перед больницами

В Петербурге вновь заметили очереди из машин скорой помощи. Фото: Лев Авербах

В Петербурге вновь заметили очереди из «скорых» перед медучреждениями. В этот раз вереницы спецтехники попалась на глаза гендиректору частной скорой CORIS Льву Авербаху. В своем Facebook-аккаунте мужчина рассказал об очереди машин у больницы Святого Георгия. Напомним, это медучреждение как раз лечит коронавирусных больных.

- Думаете очереди из «скорых» в Петербурге не продолжаются? Думаете, что кто-то озаботился этой проблемой, о которой я пишу уже практически два года, и стал ее решать…? Зря вы так думаете. Всем ***** (все равно – Прим.Ред.), - пишет Авербах.

Добавим, что в пик «омикрона» в Северной столице огромная нагрузка идет именно на амбулаторное звено. Но и в стационарах хватает забот – там более 8,6 тысячи зараженных пациентов. А развернутых коек почти 10 тысяч.

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