Сильный пожар вспыхнул в ангаре у набережной Обводного канала

Мощный пожар произошел в Адмиралтейском районе Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Во вторник, 8 февраля, в Адмиралтейском районе Петербурга загорелся ангар. Огонь распространился на 150 квадратных метров. Пожар тушили 32 человека при помощи семи единиц техники. Об этом сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

- Возгорание случилось на улице Степана Разина, 8А. В 12:42 пожару присвоили ранг 1-БИС. Огонь ликвидировали спустя три часа – в 15:47. Спасатели не обнаружили пострадавших.

Добавим, что причины пожара устанавливаются. Судя по открытым данным в Сети, по указанному адресу располагается шиномонтажка и компания, принимающая металлолом.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что в городе возбудили 19 уголовных дел из-за плохой уборки снега после поручения губернатора Александра Беглова.