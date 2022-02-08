Женщина погибла при пожаре в «двушке» на юго-западе Петербурга

На юго-западе Петербурга при пожаре в двухкомнатной квартире погибла женщина. Фото: vk.com/spb_today

Женщина погибла при пожаре в двухкомнатной квартире на юго-западе Петербурга. Трагедия произошла вечером во вторник. 8 февраля. В 18:47 огонь заметили очевидцы, они тут же сообщили в МЧС о возгорании квартиры во втором корпусе дома №8 на улице Тамбасова. Спасатели прибыли оперативно, но спасти жительницу «двушки» не удалось.

- В двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 17 квадратных метров. В 19:13 пожар удалось локализовать. На месте пожара обнаружили погибшую женщину, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пожар тушили силами 15 спасателей и трех единиц техники. Причины происшествия предстоит выяснить следственно-оперативной группе.