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Происшествия8 февраля 2022 17:52

Женщина погибла при пожаре в «двушке» на юго-западе Петербурга

Огонь успел разрастись на 17 квадратных метров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На юго-западе Петербурга при пожаре в двухкомнатной квартире погибла женщина. Фото: vk.com/spb_today

На юго-западе Петербурга при пожаре в двухкомнатной квартире погибла женщина. Фото: vk.com/spb_today

Женщина погибла при пожаре в двухкомнатной квартире на юго-западе Петербурга. Трагедия произошла вечером во вторник. 8 февраля. В 18:47 огонь заметили очевидцы, они тут же сообщили в МЧС о возгорании квартиры во втором корпусе дома №8 на улице Тамбасова. Спасатели прибыли оперативно, но спасти жительницу «двушки» не удалось.

- В двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 17 квадратных метров. В 19:13 пожар удалось локализовать. На месте пожара обнаружили погибшую женщину, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пожар тушили силами 15 спасателей и трех единиц техники. Причины происшествия предстоит выяснить следственно-оперативной группе.