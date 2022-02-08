Комздрав объяснил очереди из «скорых» у больницы Святого Георгия в Петербурге

Комздрав ответил на жалобы об очередях из "скорых" перед больницами в Петербурге. Фото: Лев Авербах, Facebook

В комитете по здравоохранению Петербурга объяснили длинные очереди из «скорых», появившиеся у больницы Святого Георгия вечером во вторник, 8 февраля. По словам пресс-службы комздрава дело в том, что в городе растет количество переводов пациентов из обычного медучреждения в ковидный стационар – из-за того, что больные подхватывают коронавирус. В Смольном говорят, что в среднем новый пациент проводит в приемном отделении до 40 минут. Медики разделяют потоки зараженных по состоянию здоровья, на средних и тяжелых.

- Дальнейший прием ведут пять врачей одновременно. В первую очередь принимаются тяжелые пациенты, крайне тяжелые следуют в реанимацию, минуя приемное отделение. Пиковая нагрузка возникает около 18:00-20:00. В этот момент одновременно работает 8 врачебных бригад, - рассказывают в комздраве.

Поступают и легкие пациенты, иногда они вынуждены пропускать перед собой больных в тяжелом состоянии. Как добавляют в комздраве, очереди из «скорых» образуются редко, обычно спецтранспорт передвигается быстро. Однако Смольный все же взял ситуацию у больницы Святого Георгия на контроль. При необходимости «скорые» могут перенаправить в более свободный стационар.

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