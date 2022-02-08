225 жителей Петербурга и Ленобласти потерялись в январе 2022 года

В Петербурге и Ленобласти за минувший январь пропали 225 человек, многих из них нашли живыми. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге и Ленобласти в январе 2022 года поступило 225 сообщений о пропаже людей. Из них 154 нашли живыми, 13 – погибшими. О числе заявок рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Организация волонтеров советует следовать нескольким правилам, чтобы не потеряться в лесу.

- Обязательно скажите близким, куда именно вы идёте и когда планируете вернуться. Оденьтесь тепло и ярко, возьмите с собой полностью заряженный телефон, спички или зажигалку, свисток, перекус и воду. Если поняли, что потерялись – звоните по номеру «112» и на горячую линию «ЛизаАлерт» – 8 (800) 700-54-52, - объяснили в поисковом отряде.

На сайте «ЛизаАлерт» можно оставить заявку, чтобы стать добровольцем, либо на поиск пропавшего. Поисково-спасательный отряд ищет людей в лесу и в городе с октября 2010 года.

Напомним, самой резонансной пропажей в минувшем январе оказалось происшествие на Крещение - в ледяной реке несколько дней искали 40-летнюю мать, нырнувшую в прорубь на глазах мужа и детей.