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Общество8 февраля 2022 20:09

Жителям Петербурга разрешили выйти на работу до дистанционного закрытия больничного

Эту информацию можно передать работодателю задним числом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Петербурге разрешили выходить на работу переболевшим коронавирусом до момента официального закрытия больничного.

В Петербурге разрешили выходить на работу переболевшим коронавирусом до момента официального закрытия больничного.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Петербурга теперь можно официально выходить на работу, не дожидаясь дистанционного закрытия больничного листа. Дело в том, что этот процесс может занять время, поскольку он уникальный и только-только запустился во время пика заболеваемости «омикроном». Главное отболеть на дому семь дней и чувствовать себя «бодрячком». В любом случае перед закрытием больничного пациента должны проконсультировать по телефону или через мессенджер.

- Мы предлагаем приступить к работе. Информация несколько позже может поступить работодателю о закрытии листка нетрудоспособности. С момента заявки и будет закрыт больничный лист (задним числом – Прим.Ред.), - сообщила Лариса Соловьева, глава отдела по организации амбулаторной медпомощи взрослому населению при комздраве.

В комитете по здравоохранению Петербурга подчеркивают, что выписать пациента, переболевшего ковидом в легкой форме, можно без сдачи ПЦР-теста. Но если человек необходимо выйти на работу раньше, то тут уже потребуется сделать анализ.

Добавим, что открыть больничный лист можно как через службы 122, так и с помощью портала «Здоровье петербуржца» и даже чат-бота в Telegram.

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