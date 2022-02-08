С начала февраля в Петербурге выписали штрафы на 23 млн рублей за плохую придомовую уборку снега

В Петербурге активно штрафуют собственников зданий за плохую уборку снега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 по 7 февраля за плохую уборку снега и льда на территориях нежилых зданий государственная административная инспекция (ГАТИ) вынесла постановления на сумму в 15 миллионов рублей. В пресс-службе аппарата вице-губернатора Анатолии Повелия сообщили, каким домам назначили штрафы за зимнюю уборку.

- По 500 тысяч рублей назначили дому № 44к4, лит. «А» по улице Орджоникидзе, а также дому № 4к1, лит. А по улице Уточкина. Меньше на 200 тысяч рублей выплатят ответственные за территорию у дома №41, лит. «А» на Маршала Блюхера, - передает пресс-служба вице-губернатора.

У станции «Звенигородская» сотрудники коммунальных служб не убрали снег и наледь, которая теперь обойдется им в 100 тысяч рублей. За такое же нарушение оштрафовали дом № 9, лит. «А» по улице Бабушкина, а также дом № 13, лит. «А» по Левашовскому проспекту.

В ГАТИ с начала 2022 года за некачественную уборку снега на территориях нежилых зданий вынесли штрафов почти на 36 миллионов рублей. В жилых же домах ситуация также не очень хорошая: жилищная инспекция составила 59 протоколов на 7,5 миллионов рублей за нарушения в многоквартирных домах. Всего с 1 по 7 января ГЖИ проверила 884 здания.

Напомним, что 8 февраля после поручения губернатора Петербурга прокуратура возбудила 19 уголовных дел из-за хищения денег для уборки снега и льда в городе.

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