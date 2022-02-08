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Происшествия8 февраля 2022 20:55

В ГУП ТЭК прокомментировали жалобу на помятый BMW, припаркованный в зоне реконструкции теплосети

В организации заявили, что подрядчик допустил оплошность при разгрузке труб
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На улице Савушкина повредили BMW при реконструкции теплосети. Фото: vk.com/spb_today

На улице Савушкина повредили BMW при реконструкции теплосети. Фото: vk.com/spb_today

В ГУП «ТЭК» прокомментировали жалобу петербургского водителя BMW, чью «ласточку» помяли при реконструкции теплосети у дома №143 на улице Савушкина. Ночью 7 февраля аноним пожаловался в соцсетях на произвол при работе организации. Судя по фотографиям с места, у авто повреждена левая сторона. Ремонт обойдется «в копеечку».

- Весь день рядом с нашим авто ездили машины компании «ТЭК СПб», разгружали трубы на газон. Разворачивались тоже рядом, вот и накуролесили! - гневается водитель.

В ГУП "ТЭК" заверили "КП-Петербург", что происшествием занимаются сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/spb_today

В ГУП "ТЭК" заверили "КП-Петербург", что происшествием занимаются сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/spb_today

Теплоэнергетики не отрицают факт происшествия, но говорят, что набедокурил подрядчик.

- 6 и 7 февраля автомобилей и спецтехники ГУП «ТЭК СПб» на данном адресе не было. Адрес находится в зоне реконструкции, которую производит подрядная организация ООО «Просперити». По предварительной информации, при разгрузке труб водитель подрядной организации задел припаркованный автомобиль, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе ГУП «ТЭК».

Добавим, что обстоятельствах ДТП теперь будут разбираться сотрудники ГИБДД.