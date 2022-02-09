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Происшествия8 февраля 2022 21:18

Маньяк-милиционер из Петербурга получил 12,5 лет колонии за убийство девушки с отрезанием груди

По совокупности приговоров Олегу Тену дали пожизненное лишение свободы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге накинули срок маньяку-милиционеру Олегу Тену за еще одно убийство. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге накинули срок маньяку-милиционеру Олегу Тену за еще одно убийство. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге суд накинул еще 12,5 лет колонии маньяку-милиционеру Олегу Тену, признанного виновным в одном из первых своих убийств. Оно произошло 6 августа 2004 года. Тогда Тен подрабатывал таксистом и подвозил свою жертву. Он вытащил ее из «Волги», жестоко зарезал, а потом забрал с собой грудь в качестве трофея. В суде изверг признал вину, но не заметил, что совершил убийство с особой жестокостью.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 лет. По совокупности приговоров – пожизненное лишение свободы, - отметили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Напомним, бывший сотрудник МВД терроризировал город в период с 2005 по 2007 годы. Тогда в Северной столице неоднократно находили пропавших девушек с отрезанными частями тела и выколотыми глазами. Первое время оборотень в погонах был вне подозрений, все считали его примерным семьянином, воспитывающим трех детей, а также умным юристом.