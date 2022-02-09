С начала года в Петербурге оштрафовали 50 водителей, оставивших авто перед мусорными контейнерами

В Петербурге с начала года активно штрафуют водителей, бросающих авто у мусорных контейнеров. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В «Невском экологическом операторе» (НЭО) сообщили, что с начала 2022 года в Петербурге оштрафовали 50 водителей, которые бросали свои автомобили возле контейнерных площадок. В итоге мусоровозы попросту разворачивались и уезжали с места из-за отсутствия свободного подъезда. В НЭО отмечают, что такие нарушения фиксируют постоянно.

Для физлиц, напомним, штраф за такой проступок составляет от 3 до 5 тысяч рублей, а вот для юридических лиц до 500 тысяч. Более того, уполномоченные сотрудники Смольного эвакуируют машины, припаркованные у мусорок.

- Регоператор убедительно просит жителей Петербурга парковать машины только в предназначенных для стоянки местах и прежде, чем оставить машину, обязательно проверять, не мешает ли она проезду мусоровозов или спецтехники оперативных служб: пожарным автомобилям или машинам скорой помощи, - обращается к автолюбителям пресс-служба НЭО.

Тем временем в городе возбудили 19 уголовных дел за плохую уборку – нет, не мусора, а снега.