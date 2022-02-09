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Происшествия8 февраля 2022 22:47

Семь жителей Петербурга стали жертвами падения сосулек за сутки

Один из пострадавших скончался – это дворник
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге минимум семь человек пострадали от сосулек за сутки.

В Петербурге минимум семь человек пострадали от сосулек за сутки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Минимум семь жителей Петербурга пострадали от падения сосулек и кусков наледи за понедельник, 7 февраля, день температурных качелей. Об этом «КП-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах. К сожалению, один из пострадавших скончался от полученных травм. Это дворник, который выходил с работы. В управляющей компании уже прошли обыски, СК возбудил уголовное дело и задержал директора организации.

- За сутки было только около 20 заявок про падение наледи на припаркованные автомобили. Жертв от сосулек минимум семь. В большинстве случаев состояние пострадавших удовлетворительное. Например, наледь упала на 24-летнего мужчину у первого корпуса дома №55 на Ленинском проспекте, получил ссадины, кружилась голова. 21-летняя девушка пострадала к первого корпуса дома №2 на Пулковской улице, ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягкой тканей теменной области головы, - сообщил источник «КП-Петербург».

Добавим, что во всех случаях полиция проводит проверку, где-то на место оперативно выезжали сотрудники МВД и проводили фотосъемку, а также опрашивали свидетелей. В основном, у пострадавших диагностировали травмы шеи и затылка головы.

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