Последние новости в Санкт-Петербурге на 9 февраля 2022 года: 19 уголовных дел за плохую уборку города и смерть хозяйки старейшей пирожковой

Последние новости в Санкт-Петербурге на 9 февраля 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 9 февраля 2022 года. Жителям Северной столицы разрешили выйти на работу еще до дистанционного закрытия больничного листа. В комздраве заявили, что работодатель может получить справку о трудоспособности сотрудника задним числом. Главное, как подчеркивают в Смольном, отсидеть положенные 7 дней дома, если у человека была легкая форма ковида или ОРВИ.

На 94-м году жизни скончалась Валерия Романова, хозяйка легендарной старейшей пирожковой Санкт-Петербурга. Коллеги директора культового общепита рассказали, что она до последних дел пыталась управлять делами, настолько пенсионерка была преданна заведению.

«КП Санкт-Петербург» разгадала тайну памятника Александру Пушкину на одноименной станции метро. Оказалось, что скульптура является копией, которую сравнивают со сгущенкой из-за множества слоев краски. А оригинал тем временем хранится в «Мастерской Аникушина».

Тем временем в городе возбудили сразу 19 уголовных дел из-за плохой уборки снега и сосулек. Масштабные обыски прошли в жилищных организациях. К слову, только за последние сутки от падения наледи пострадали семь петербуржцев, один скончался на месте происшествия.