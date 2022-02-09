Оттепель вернется в Петербург 9 февраля

Петербург накроет оттепель 9 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург возвращается оттепель. Хоть предыдущий день и не был холодным, температура воздуха все же держалась чуть ниже нуля. В среду, 9 февраля 2022 года, в Северной столице все снова начнет таять и течь. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Синоптическая ситуация будет определяться периферией очередного североатлантического циклона, выходящего своим центром на север Скандинавии. Его усилиями ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, возможна гололедица, - рассказал синоптик.

В Петербурге днем температура воздуха составит от нуля до плюс 2 градусов, по Ленинградской области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду.

На этом оттепель не закончится, лишь продолжится. По прогнозу специалиста, 10 февраля станет еще теплее.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: