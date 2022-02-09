Омикрон обнаружили более чем у 8 тысяч жителей Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга продолжает следить за распространением штамма коронавируса омикрон, который и привел город к большой пятой волне заражений. По данным ведомства на 8 февраля 2022 года инфекция данного штамма была обнаружена более чем у 8 тысяч местных жителей.

- Новая коронавирусная инфекция, вызванная омикроном, подтверждена у 8127 граждан, в том числе у 119 человек, прибывших в страну, из них: 42 студента, 23 туриста, 54 жителя города, вернувшихся из туристических поездок, - рассказали в ведомстве.

Заболевшие привозили с собой инфекцию из ОАЭ, Доминиканы, Великобритании, Египта, Турции и многих других стран.

Только лишь за сутки омикрон был обнаружен у 495 зараженных. Отметим, что не при каждом ПЦР-тесте в Петербурге проверяют наличие нового штамма.

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