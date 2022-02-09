Новое освещение появилось на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге

Движение по проспекту Маршала Блюхера стало безопаснее благодаря новому освещению Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на проспекте Маршара Блюхера специалисты компании "Ленсвет" обновили освещение. Теперь улица стала более яркой в темное время суток и, как следствие, более безопасной. Об этом в компании рассказали 9 февраля 2022 года.

- Специалисты разместили 385 современных светодиодных светильников вместо устаревших натриевых на крупной магистрали, которая соединяет Калининский и Красногвардейский районы. Эти фонари - один из важнейших объектов транспортной инфраструктуры, - рассказали на предприятии.

Также специалисты выделили 11 пешеходных переходов на проспекте более контрастными световыми потоками, чтобы и пешеходы, и водители на расстоянии уже видели место, где люди переходят дорогу.

При этом использование современных технологий позволило снизить потребление электроэнергии более чем в 2,5 раза.