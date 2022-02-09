Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 6:31

Роспотребнадзор отметил подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге

Чаще в городе болеют дети от 7 до 14 лет
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Роспотребнадзор отметил подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге

Роспотребнадзор отметил подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не только коронавирусом массового болеют жители Санкт-Петербурга. Роспотребнадзор города отметил подъем заболеваемости гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями. В ведомстве сообщают, что на 8 февраля 2021 года уровень заражений увеличился по сравнению с предыдущей неделей.

- В эпидемический процесс, преимущественно, вовлечены дети возрастной группы 7-14 лет и взрослое население, - уточнили в ведомстве.

Горожанам советуют стараться избегать скопления людей, носить маски, тщательно мыть руки, делать регулярную влажную уборку дома и на работе. Также важно есть много фруктов, в особенности продуктов с высоким содержанием витамина С.

Также петербуржцам напомнили, что заниматься самолечением нельзя. При первых симптомах заболевания обязательно нужно обратиться к врачу.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: