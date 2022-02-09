Роспотребнадзор отметил подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Не только коронавирусом массового болеют жители Санкт-Петербурга. Роспотребнадзор города отметил подъем заболеваемости гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями. В ведомстве сообщают, что на 8 февраля 2021 года уровень заражений увеличился по сравнению с предыдущей неделей.
- В эпидемический процесс, преимущественно, вовлечены дети возрастной группы 7-14 лет и взрослое население, - уточнили в ведомстве.
Горожанам советуют стараться избегать скопления людей, носить маски, тщательно мыть руки, делать регулярную влажную уборку дома и на работе. Также важно есть много фруктов, в особенности продуктов с высоким содержанием витамина С.
Также петербуржцам напомнили, что заниматься самолечением нельзя. При первых симптомах заболевания обязательно нужно обратиться к врачу.
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