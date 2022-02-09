Полиция поймала мужчину за изнасилование женщины 30 лет назад в Петербурге

В Петербурге полиция раскрыла изнасилование 30-летней давности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция раскрыла изнасилование с грабежом, которое было совершено почти 30 лет назад. Об этом 9 февраля 2022 года рассказал источник в правоохранительных органах.

- 28 сентября 1992 года в десятом часу вечера у дома 8 по проспекту Стачек неизвестный напал на 31-летнюю женщину с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, применив физическую силу, изнасиловал и похитил ее вещи, после чего скрылся, - рассказал источник.

Тогда полиция возбудила уголовное дело. Однако подозреваемого удалось найти только спустя 30 лет. По подозрением оказался 44-летний житель Петербурга, которому на момент свершения преступления было всего 15 лет.

Подозреваемого выпустили под подписку о невыезде. Ему предстоит судебное разбирательство. Ранее он уже был судим за кражу.