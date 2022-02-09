Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2022 7:25

Фура с бананами разбилась на скоростной трассе Москва-Петербург

Массовое ДТП произошло ночью в районе поворота на Крестцы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фура с бананами попала в ДТП на трассе "Неве". Фото: vk.com/public48118526

Фура с бананами попала в ДТП на трассе "Неве". Фото: vk.com/public48118526

Серьезное ДТП с участием нескольких фур произошло на скоростной трассе М-11 «Нева» вечером 8 февраля. В районе развязки на Крестцы в Новгородской области водитель «Дафа», везший груз бананов, не справился с управлением и снес ограждение, разделяющее встречные потоки. По счастью, на «встречку» тяжелый грузовик не вынесло.

- Произошло опрокидывание транспортного средства на проезжей части и столкновение с движущимся в попутным направлении тягачом «Мерседес» с полуприцепом, - сообщает паблик отдела ГИБДД «Новгородский» ВКонтакте.

Впрочем, судя по опубликованным в соцсетях кадрам, в ДТП пострадали еще несколько грузовиков. В результате аварии движение в сторону Москвы было полностью перекрыто. На устранение последствий происшествия ушло несколько часов.

Водитель «Дафа» получил перелом ребер и был госпитализирован.