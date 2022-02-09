Фура с бананами разбилась на скоростной трассе Москва-Петербург

Фура с бананами попала в ДТП на трассе "Неве". Фото: vk.com/public48118526

Серьезное ДТП с участием нескольких фур произошло на скоростной трассе М-11 «Нева» вечером 8 февраля. В районе развязки на Крестцы в Новгородской области водитель «Дафа», везший груз бананов, не справился с управлением и снес ограждение, разделяющее встречные потоки. По счастью, на «встречку» тяжелый грузовик не вынесло.

- Произошло опрокидывание транспортного средства на проезжей части и столкновение с движущимся в попутным направлении тягачом «Мерседес» с полуприцепом, - сообщает паблик отдела ГИБДД «Новгородский» ВКонтакте.

Впрочем, судя по опубликованным в соцсетях кадрам, в ДТП пострадали еще несколько грузовиков. В результате аварии движение в сторону Москвы было полностью перекрыто. На устранение последствий происшествия ушло несколько часов.

Водитель «Дафа» получил перелом ребер и был госпитализирован.