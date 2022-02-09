Стены и фундамент здания Эрмитажа проверят на прочность

ГАТИ выдала ордер на обследование стен и фундамента Эрмитажа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала разрешение на изыскательские работы по обследованию стен и фундамента Зимнего дворца. То есть здания Эрмитажа.

- Выдали ордер на производство земляных работ и установку временного ограждения для проведения обследования состояния гидроизоляции кирпичных стен и состояния конструкции фундаментов Зимнего дворца, - сообщает пресс-служба ГАТИ ВКонтакте.

Заказчиком работ выступила дирекция Государственного Эрмитажа.

Работы будут проходить на участке от Дворцового проезда до набережной Зимней канавки. Они начнутся 1 марта и закончатся 1 июля.

Напомним, что в музее запланированы работы по перекраске фасада здания, цвет которого станет более пастельным. Но это дело лета 2023 года.