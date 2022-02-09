В Петербурге ищут сотрудников на зарплату до 300 тысяч рублей

Самые хорошие зарплаты предлагают врачам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый список высокооплачиваемых вакансий в Петербурге составили эксперты рынка труда. По состоянию на февраль, в городе есть открытые вакансии с зарплатой в 300 тысяч рублей. Но такие деньги готовы платить не всем.

- Наибольшая зарплата предлагается заведующему отделением детской больницы. Успешному кандидату готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Претендент должен иметь высшее медобразование, ученую степень не ниже кандидата медицинских наук, а также стаж работы по специальности в пять лет, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы SuperJob.

В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в Петербурге также входят:

- стоматолог-ортопед (имплантолог) с предлагаемой зарплатой 250 -300 тысяч рублей;

- разработчик приложений для платежных систем (от 250 тысяч рублей);

- главный разработчик (IT) – до 250 тысяч;

- менеджер по продажам. Он может рассчитывать на доход до 200 тысяч рублей.

Если сравнивать с Москвой, то там аналогичные позиции «стоят» на 50-100 тысяч дороже.