Полиция задержала мужчину за убийство партнера по нардам в кафе Петербурга

Полиция задержала мигранта, убившего партнера по нардам в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция нашла мужчину, который убил человека в кафе в Невском районе города. Трагедия произошла около двух часов ночи в заведении, расположенном в доме 154 по улице Седова из-за конфликта во время игры в нарды. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Сражу же после того, как неизвестный человек ударил в грудь ножом 49-летнего мужчину, очевидцы посадили его в автомобиль и привезли в НИИ скорой помощи. Но тот оказался уже мертв, - рассказал источник.

В ходе расследования полицейские вышли на подозреваемого, 44-летнего приезжего из Азербайджана. Выяснилось, что в ту ночь между ним и убитым возник конфликт, когда оба находились в кафе и играли в нарды. Тогда нападавший схватил нож и ударил им своего оппонента.

По факту уже возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до 15 лет тюрьмы.