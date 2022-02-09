СК предъявил обвинение мужчине за изнасилование женщины 30 лет назад в Петербурге

СК обвинил петербуржца в изнасиловании женщины 30-летней давности Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге следственный комитет предъявил обвинение 44-летнему мужчине в изнасиловании и ограблении женщины, которое произошло почти 30 лет назад. Об этом 9 февраля 2022 года рассказали в комитете города. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

- По версии следствия, обвиняемый в вечернее время 28 сентября 1992 года около одного из домов по проспекту Стачек напал на 31-летнюю местную жительницу, после чего изнасиловал потерпевшую и похитил ее имущество, - рассказали в комитете.

Известно, что на момент совершения преступления обвиняемому было всего 15 лет.

Добавим, что в 2017 году мужчина был приговорен к шести месяцам исправительных работ за кражу.

Теперь ему предстоит новое судебное разбирательство. Расследование уголовного дела продолжается.