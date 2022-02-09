Петербургские ученые добыли древний лед возрастом в 600 тысяч лет

Этому льду более полумиллиона лет. Фото: ААНИИ

Петербургские ученые из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) добыли лед из сверхглубокой скважины на озере Восток, расположенном у одноименной антарктической станции. Возраст льда – от 500 до 600 тысяч лет.

- Ледяной купол над озером Восток содержит уникальные данные о процессах, происходивших на Земле на протяжении нескольких миллионов лет, - отмечает директор ААНИИ Александр Макаров, слова которого приводит пресс-служба института.

Всего с глубины в 3,5 километра было извлечено 133 метра керна – инструмента, которым сверлят лед. Этот объем образцов позволит изучить, как менялся климат на планете и предсказать дальнейшие процессы в будущем.

Такие исследования касаются не только погоды, но и более глобальных процессов, в том числе экономики – вдруг вечная мерзлота растает, а в Сибири будут расти бананы?

В следующем году ученые ААНИИ планируют добуриться до нижних слоев ледника и получить оттуда образцы возрастом более миллиона лет.