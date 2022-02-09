Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье9 февраля 2022 10:10

Петербург обошел Москву по суточным заражениям COVID-19

В городе на Неве заболели на восемь тысяч человек больше, чем в столице
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Более 19 тысяч человек заболели ковидом в Петербурге за сутки.

Более 19 тысяч человек заболели ковидом в Петербурге за сутки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург опять занял первое место в стране по суточной заболеваемости коронавирусом, обогнав в этой печальной гонке даже Москву. Причем столица осталась существенно позади. В городе на Неве за сутки заразились на восемь тысяч человек больше.

- По состоянию на утро 9 февраля в Петербурге подтверждено 19 644 случая заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

За все время пандемии в Северной столицы выявлено уже 1 188 010 заболевших. Из них выздоровели 914 119 пациентов. За сутки выписаны 11 242 петербуржца.

К сожалению, продолжает расти и число летальных исходов. Из-за коронавируса умерло уже 30 458 горожан. За сутки врачи подтвердили еще 60 смертей.

Госпитализировано за прошедшие 24 часа 813 человек.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: