Петербург обошел Москву по суточным заражениям COVID-19

Более 19 тысяч человек заболели ковидом в Петербурге за сутки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург опять занял первое место в стране по суточной заболеваемости коронавирусом, обогнав в этой печальной гонке даже Москву. Причем столица осталась существенно позади. В городе на Неве за сутки заразились на восемь тысяч человек больше.

- По состоянию на утро 9 февраля в Петербурге подтверждено 19 644 случая заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

За все время пандемии в Северной столицы выявлено уже 1 188 010 заболевших. Из них выздоровели 914 119 пациентов. За сутки выписаны 11 242 петербуржца.

К сожалению, продолжает расти и число летальных исходов. Из-за коронавируса умерло уже 30 458 горожан. За сутки врачи подтвердили еще 60 смертей.

Госпитализировано за прошедшие 24 часа 813 человек.

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