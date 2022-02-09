День Святого Валентина отметят в Никольском дворе Петербурга

В Никольском дворе Петербурга отметят День Всех влюбленных / Фото: Никольские ряды

На носу самый романтичный день в году - День Святого Валентина. В этот праздник влюбленные встречаются, проводят время вместе и дарят друг другу подарки. В честь этого события Никольский двор в Санкт-Петербурге собирается создать особую атмосферу, чтобы пары смогли прийти на свидание и вдохновиться любовью, парящей везде. Праздничные украшения в Никольских рядах появятся уже 10 февраля 2022 года.

- С 10 по 13 февраля двор Никольских рядов украсят новые декорации. А это значит, что в нашем дворе можно будет сделать романтичные и красивые фотографии, - рассказали в пресс-службе двора.

На протяжении всей праздничной недели в Никольских рядах будут проходить онлайн и офлайн розыгрыши подарков, а на выходных влюбленных ждет акция: приведи свою вторую половинку и получи 50 процентов скидку на второй безлимитный билет для катаний на Никольской горке и Венецианской карусели.