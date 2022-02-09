740 домов полностью очистили от снега в Петербурге за неделю Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Чуть больше, чем за неделю, с 30 января по 8 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге очистку крыш провели более 15 тысяч раз. Об этом 9 февраля заявил начальник Технического управления Жилищного комитета города Андрей Джалалов. Однако работы предстоит еще очень много.

- Всего в городе 13 410 крыш. За минувшую неделю 740 домов прошли полную очистку от снега, - рассказал Джалалов.

Для работы были привлечены около 1 тысячи человек, однако это не предел. Отмечается, что полная уборка и чистка крыш пока что не была произведена в четырех районах города, так как рабочие просто не успевают справляться с нагрузкой. В первую очередь во время частичной очистки кровли убираются "снежные шапки".

- Чтобы оперативно очистить все карнизы после снегопада и уберечь всех граждан от несчастных случаев, необходимо порядка 9,5 тысяч специалистов, - добавил начальник комитета.

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