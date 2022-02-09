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Общество9 февраля 2022 10:45

Остаток февраля в Петербурге будет теплым, морозы вернутся только в конце месяца

Но ранней весны в городе ждать не стоит
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Хлюпать по лужам придется до конца февраля. Спасибо циклонам.

Хлюпать по лужам придется до конца февраля. Спасибо циклонам.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первая декада февраля оказалась в Петербурге не столько морозной, сколько слякотной. Краткое похолодание в первые выходные месяца сменилось почти весенней распутицей с плюсовыми температурами. Что нам ждать дальше, рассказали специалисты по атмосферным явлениям.

- Февраль в целом у нас теплый, выше средней по норме температуры. И только в самом конце, может быть, вернутся морозы. Но на раннюю весну рассчитывать не стоит. Март у нас чаще всего –климатически зимний месяц, так что не исключены возвраты холода. Но солнца будет больше. Неустойчивая, такая, погода, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92,0 FM метеоролог Юрий Куткевич.

Но это потом. А пока в город пришло потепление. Вся нынешняя неделя вплоть до выходных прогнозируется с околонулевой температурой. Ночью будет подмораживать, а днем – таять. Осадки обещаны в виде снега и мокрого снега.

Но в субботу и воскресенье синоптики предсказывают небольшое похолодание до -5 градусов.