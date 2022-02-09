Более 500 административных дел возбуждено за плохую уборку снега и наледи в Петербурге

Проблемы с уборкой привели к сотням дел и миллионным штрафам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число жалоб на недостаточную уборку снега во дворах и на крышах домов Петербурга в нынешнем году выросло в разы. Также кратно увеличилось и количество проверок. Еще большая прибавка оказалась заметна в возбужденных административных делах и объеме штрафов в отношении нарушителей.

- В прошлом году по итогам проверок нарушения в уборке дворов и крыш были выявлены в 24% случаев. В этом году – в 32%. Проверили 5,5 тысяч домов и 360 иправляющих компаний, 640 ТСЖ и ЖСК. Возбуждено 504 дела (год назад – 133). Оформлены штрафы на 44 миллиона рублей, - отметил на пресс-конференции замначальника Государственной жилищной инспекции Петербурга Юрий Кузин.

По его словам, лучше всего ситуация обстоит в Кронштадте, Курортном, Фрунзенском районе и других спальных районах. А хуже всего – в центре.

Еще 72 административных дела и штрафы на 77 млн рублей были оформлены в отношении дорожных, коммунальных служб и собственников земли по итогам проверки внутриквартальных территорий и фасадов домов.

Напомним, что проблема с уборкой снега довела до обысков и уголовных дел.

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