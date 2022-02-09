В Смольном объяснили причины плохой уборки в центре Петербурга

В Смольном назвали причины плохой уборки в центре Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 9 февраля 2022 года обсудили проблемы уборки города от снега и льда. Так, в центре города сложности возникают по ряду причин, отметили в Смольном. В частности из-за большого количества припаркованных машин.

- Много машин припарковано вдоль дорог и мешают уборке. Мы никак не можем повлиять на это, - отметил член правления Ассоциации жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и товариществ собственников жилья Санкт-Петербурга Сергей Зенкевич.

Автомобили также мешают уборке дворов, которе рабочие и так вынуждены чистить вручную, так как большинство из них небольшие.

Также Зенкевич отметил, что важно решить проблему отвода талой воды. Сейчас она просто льется на тротуар и застывает в лед. А необходимо совместно с администрацией города и "Водоканалом" увести эти стоки под землю.

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