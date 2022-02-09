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Экономика9 февраля 2022 11:29

Число посетителей в ресторанах и кафе Петербурга упало на 70% после введения QR-кодов

Итоги месяца работы при новых ограничениях подвели владельцы заведений общепита
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В кафе и ресторанах Петербурга стало на 70% меньше посетителей.

В кафе и ресторанах Петербурга стало на 70% меньше посетителей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Временные ограничения по длительности работы заведений общепита, вместе с QR-кодами, привели к значительному снижению числа посетителей в петербургских кафе, барах и ресторанах. Траффик, то есть проходимость, уменьшился до 70%.

- В конце января и начале февраля 2022 года трафик в петербургских заведениях общепита упал на 30–70%, - пишет «Деловой Петербург».

По словам самих рестораторов, ограничения сильно давят на них. Некоторые заведения приходится закрывать и выставлять на продажу.

Конкуренцию Петербургу составляет Ленобласть. Там таких жестких мер нет. И многие, в особенности семьи с детьми, предпочитают поехать отдохнуть и посидеть в кафе в соседний регион.

Эксперты рынка пока не видят тенденции к улучшению ситуации. Растет лишь спрос на доставку. А бронирование столиков популярностью не пользуется. Не спасает даже приближающийся День всех влюбленных. Пока на 14 февраля места в ресторанах свободны в большом количестве.