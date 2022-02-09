34 человека пострадали от падения сосулек в Петербурге за зиму

С начала зимы в Петербурге пострадали 34 человека от падения сосулек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге с начала зимы 34 человека пострадали от падения сосулек с крыш домов. Об этом 9 февраля 2022 года рассказал начальник Технического управления Жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрей Джалалов.

- У нас есть регламенты информационного взаимодействия со станцией скорой помощи. Мы эту информацию проверяем: была ли угроза, есть ли следы падения наледи. Если есть угроза в виде снежных шапок, либо наледи, которая свисает с кровли - эта информация отражается в акте, - пояснил Джалалов.

Вся эта информация также передается в ГЖИ, а те уже принимают решение о внепланово проверке, чтобы выявить нарушителей.

Также пострадавшим от падения наледи или на гололеде рекомендуют бращаться, кроме скорой помощи, на горячие линии администраций районов, либо на горячую линию жилищного комитета. 004, 112.

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