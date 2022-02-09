Более 750 человек с коронавирусом госпитализированы в Петербурге за сутки

Число госпитализаций выросло в Петербурге 9 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уровень суточной госпитализации больных коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает расти. По данным администрации города на 9 февраля 2022 года накануне в больницы попали более 750 человек. При этом инфекцию за сутки выявили у 19,6 тысяч жителей города.

- За сутки в городские больницы с коронавирусом и пневмониями попали 759 пациентов, еще 819 были выписаны, - рассказали в Смольном.

Также в тяжелом состоянии в реанимациях сейчас находятся 639 пациентов, еще 325 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Сегодня в Петербурге помощь зараженным оказывают в 18 городских и трех федеральных больницах. В них развернуто 10 тысяч инфекционных коек, из которых заняты 8,5 тысяч мест.

Помимо этого на амбулаторном лечении находятся еще более 160,1 тысяч жителей города.

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