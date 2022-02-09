Глыба льда упала на женщину в Петербурге

Сосулька упала на голову женщине в Петроградском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге появилась очередная жертва сосулек. Утром 8 февраля 2022 года глыба льда упала на 34-летнюю женщину, когда та шла по Петроградскому району. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В 8:45 часов за медицинской помощью обратилась женщина, которая рассказала, что ей на голову упала глыба льда, - сообщил источник.

Инцидент произошел у дома 67 по Каменноостровскому проспекту. Врачи осмотрели пострадавшую и диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей теменной части головы. Несмотря на множество травм, состояние женщины было удовлетворительное и ее, после оказания медицинской помощи, отпустили домой.

Была ли оргнизвана проверка в связи с инцидентом, не уточняется.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: