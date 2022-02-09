Петербуржец отсудил 90 тысяч рублей у магазина за болт в пирожке

Пирожок с болтом стоил петербуржцу сломанной пломбы, а магазину - 90 тысяч рублей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Житель Петербурга выиграл суд у крупной сети супермаркетов за болт в пирожке. Стальную деталь мужчина обнаружил в изделии с яблочно-брусничной начинкой. Причем самым неприятным образом – сломал пломбу. За свои страдания он потребовал с магазина более 4,5 млн рублей компенсации морального вреда. И стоимость пирожка.
- 17 октября 2020 истец повредил зуб вследствие употребления в пищу содержащего инородный твердый предмет пирожка. Кроме того, поскольку вкус начинки имел явные признаки наличия ржавчины и технических масел, истец обратился к гастроэнтерологу, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Представители супермаркета отрицали возможность попадания болта в выпечку и просили в требованиях отказать.
Суд, изучив заключение экспертизы, пришел к выводу, что пирожок, все-таки, был с болтом изначально. Но и полностью удовлетворять иск не стал.
В итоге пострадавшему присудили в общей сложности около 90 тысяч рублей, включая компенсацию вреда, затраты на экспертизу и 82 рубля 36 копеек – стоимость пирожка.