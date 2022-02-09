Прокуратура начала проверку после падения рабочего при чистке крыше на Литейном проспекте

Прокуратура начала проверку после падения рабочего с крыши дома на Литейном проспекте Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге прокуратура Центрального района начала проверку после того, как рабочий упал с крыши дома 64 по Литейному проспекту во время очистки кровли от снега и наледи. Инцидент произошел в первом часу дня 9 февраля 2022 года.

- Надзорное ведомство даст оценку деятельности управляющей организации по соблюдению требований жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного жилого дома, а также исполнению законодательства об охране труда при организации работ по очистке кровли, - рассказали в прокуратуре.

После падения рабочего, на место сразу же приехали сотрудники скорой помощи и полиции. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается, но, по предварительной информации, он остался в живых.

По результатам проверки при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования.

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