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Общество9 февраля 2022 12:55

Первый отдел полиции откроется в Мурино в апреле 2022 года

Однако правоохранители уже переехали в здание на Ручьевском проспекте
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Первый отдел полиции неофициально открылся в Мурино

Первый отдел полиции неофициально открылся в Мурино

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В этом году в городе Мурино Ленинградской области откроется первый отдел полиции. Свою работу официально он начнет в апреле 2022 года. Об этом 9 февраля пишут "Невские новости".

Еще 7 февраля стало известно о том, что дежурная часть МВД по Всеволожскому району переехала из Кузьмолово в Мурино. Точного адреса пока что нет, лишь ориентир - электроподстанция. Подразделение построено на Ручьевском проспекте.

- Отдел уже функционирует. Однако официально учреждение заработает только в апреле 2022 года, - пишет издание.

Тем не менее, местные жители уже заметили, что возле подразделения появились служебные автомобили полиции, также у здания можно увидеть сотрудников правоохранительных органов.

Добавим, что местные жители давно ждут отделения полиции. Город населяют почти 80 тысяч человек. А на вызовы полицейские приезжают из соседних районов.