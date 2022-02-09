Первый отдел полиции откроется в Мурино в апреле 2022 года

Первый отдел полиции неофициально открылся в Мурино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В этом году в городе Мурино Ленинградской области откроется первый отдел полиции. Свою работу официально он начнет в апреле 2022 года. Об этом 9 февраля пишут "Невские новости".

Еще 7 февраля стало известно о том, что дежурная часть МВД по Всеволожскому району переехала из Кузьмолово в Мурино. Точного адреса пока что нет, лишь ориентир - электроподстанция. Подразделение построено на Ручьевском проспекте.

- Отдел уже функционирует. Однако официально учреждение заработает только в апреле 2022 года, - пишет издание.

Тем не менее, местные жители уже заметили, что возле подразделения появились служебные автомобили полиции, также у здания можно увидеть сотрудников правоохранительных органов.

Добавим, что местные жители давно ждут отделения полиции. Город населяют почти 80 тысяч человек. А на вызовы полицейские приезжают из соседних районов.